رسميًا | قطر تستضيف كأس آسيا 2023 وصراع سعودي هندي على 2027

الصين سبق أن اعتذرت عن تنظيم البطولة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا اليوم الإثنين فوز قطر بملف تنظيم كأس آسيا 2023، والتي كانت مقررة أن تُقام في الصين.

كانت الصين قد اعتذرت عن تنظيم البطولة القارية بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة جائحة كورونا، حيث كان من المفترض أن تُقام البطولة في 10 مدن صينية خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023.

وكانت 4 دول قد تقدمت لتنظيم الحدث المهم وهي قطر وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا، قبل أن تنسحب الأخيرة.

ولم تتقدم السعودية لاحتضان البطولة رغم الحديث عن ذلك في الأيام الأولى عقب اعتذار الصين، إذ فضلت التركيز على ملف استضافة كأس آسيا 2027 الذي تتنافس خلاله مع قطر والهند وإيران.

وجاء اختيار قطر خلال اجتماع المكتب التنفيذي اليوم برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي هنأ الاتحاد القطري على ملف الاستضافة الناجح.

وأضاف حسبما نقل الموقع الرسمي للاتحاد القاري "باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأسرة كرة القدم الآسيوية، أود تهنئة الاتحاد القطري لكرة القدم لحصوله على حقوق استضافة النسخة المقبلة من كأس آسيا. يجب أيضاً أن نشكر الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم والاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، على إبداءهما الاهتمام باستضافة هذه البطولة".

تابع "قدرات قطر، وسجلها في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، واهتمامهم الدقيق بالتفاصيل، هي أمور تحظى بتقدير كبير في كافة أرجاء العالم".

وأكد الاتحاد الآسيوي في بيانه خروج الملف القطري من سباق الفوز بتنظيم كأس آسيا 2027، حيث تم إغلاق ملف ترشيح الاتحاد القطري واعتباره منسحبًا عقب النجاح في الحصول على حق تنظيم نسخة 2023.

وأوضح المكتب التنفيذي أن السباق لتنظيم نسخة 2027 انحصر الآن بين الملفين السعودي والهندي، مشيرًا إلى أن القرار حول الفائز منهما سيُتخذ في اجتماع الجمعية العمومية المقبل خلال فبراير 2023.

يُشار إلى أن قطر سبق أن نظمت كأس آسيا مرتين، عامي 1988 و2011، وقد نجح المنتخب القطري في الفوز بلقب النسخة الأخيرة.