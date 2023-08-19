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رسميًا .. فولهام والهلال يعلنان انتقال ألكسندر ميتروفيتش إلى الزعيم

أحمد رفعت
Aleksandar Mitrovic celebrates Manchester United Fulham FA Cup 2022-23Getty
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ميتروفيتش ينتقل إلى الهلال بشكل رسمي

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أعلن نادي فولهام الإنجليزي عن انتقال المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش إلى صفوف نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد اتفاق بين الناديين.

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الهلال ضم الصفقة السابعة له خلال صيف 2023، بعدما ضم السداسي: "البرتغالي روبن نيفيز، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والصربي ميلينكوفيتش سافيتش، والبرازيلي مالكوم ومواطنه نيمار بالإضافة إلى المغربي ياسين بونو".

ونشر حساب فولهام عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يُعلن خلالها عن انتقال ميتروفيتش إلى صفوف نادي الهلال خلال صيف 2023.

وجاء نص تغريدة فولهام كالآتي: "يمكن للنادي الآن أن يؤكد أن ميتروفيتش قد غاادر هذا المساء للانضمام إلى الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، مقابل رسوم انتقال قياسية للنادي".

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كما أعلن نادي الهلال عبر حسابه على موقع "إكس" عن التعاقد مع ميتروفيتش، عن طريق نشر فيديو للاعب الصربي، وبعض الجماهير يبرزون أبرز ما يمتلكه من إمكانيات هجومية.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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  • 7980خاليدو كوليبالي
  • 13288روبرتو فيرمينو
  • 6203نجولو كانتي
  • 14672مارسيلو بروزوفيتش
  • 29490صفقة أخرى
150727 الأصوات

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