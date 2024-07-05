رسميًا .. غرامة وإيقاف "مشروط" لبيلينجهام بعد تصرفه المُشين أمام سلوفاكيا!

غرامة أخرى للاتحاد الإنجليزي بسبب الجماهير

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم، الجمعة، عن إيقاف جود بيلينجهام لاعب منتخب إنجلترا لمدة مباراة واحدة مع إيقاف التنفيذ، بعد ما بدر منه أمام سلوفينيا في يورو 2024.

بيلينجهام نجح في إنقاذ الأسود الثلاثة في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع، وسجل هدف التعادل من ركلة خلفية مزدوجة، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين نجح خلالهما هاري كين في تسجيل هدف التأهل لفريقه بالمباراة التي انتهت بنتيجة 2/1.

لاعب وسط ريال مدريد أثار حالة من الجدل بعد تسجيله هذا الهدف، عندما قام بإشارة بذيئة تجاه مقاعد بدلاء سلوفاكيا، ليخرج بعدها عبر منصة "إكس" مؤكدًا أن الأمر كان مجرد "مزحة داخلية" موجهة لأصدقائه الذين حضروا المباراة، ولكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعامل مع الأمر بمنتهى الجدية وقرر استجواب اللاعب وفتح التحقيق معه لينتهي الأمر بإيقافه وتغريمه مبلغ 30 ألف يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لقرار يويفا فإن عقوبة الإيقاف بتهمة السلوك غير اللائق لمدة مباراة لن تؤثر على بيلينجهام في اليورو، لأنه سيخضع لفترة اختبار مدتها عام واحد بدءًا من تاريخ القرار الحالي، لذلك لن يتم تطبيقها إلا في حالة وقوع حادث آخر خلال المدة المُحددة.

وفي سياق متصل تم تغريم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مبلغ 11 ألف يورو، بسبب قيام الجماهير الإنجليزية بإزعاج الخصوم وإشعال الألعاب النارية أمام سلوفاكيا.

وأما بالنسبة لديكلان رايس لاعب آرسنال، فلن يواجه أي عقوبة بأثر رجعي بعد دخوله في مشاجرة مع المباراة مع مدرب سلوفاكيا فرانشيسكو كالزونا.

جدير بالذكر أن إنجلترا تستعد لمواجهة سويسرا، غدًا، السبت، في ربع نهائي اليورو، طمحًا في مواصلة مشوارها بالبطولة المقامة على الأراضي الألمانية.