رسميًا | ضمن خطة الإنقاذ .. الاتحاد يُعلن أولى تعاقداته الشتوية

النادي السعودي يُخطط لانطلاقة جديدة

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أعلن الاتحاد رسميًا أولى تعاقداته الشتوية ضمن خطة إنقاذ الفريق وموسمه الجاري، وذلك بعد الخطوة الأولى بإقالة المدرب نونو سانتو وتعيين الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

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الاتحاد عاش نصف موسم صعب جدًا في 2023-2024، ولذا تعمل الإدارة على إعادة بناء الفريق مجددًا بدءًا من يناير الجاري، والأمر لا يتعلق فقط باللاعبين بل بالإداريين كذلك.

الوافد الجديد للفريق الجداوي لن يكون لاعبًا في أرض الملعب بل مديرًا رياضيًا، حيث نجح النادي في إنهاء مفاوضاته التي بدأها منذ عدة أسابيع مع رامون بلانيس، المدير الرياضي لريال بيتيس، بنجاح وأعلن رسميًا اليوم التوقيع معه.

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الاتحاد لم يُعلن تفاصيل التعاقد لكن صحيفة بيتيس بي سوكر الإسبانية كانت قد أوضحت أن العرض السعودي وصلت قيمته إلى 8 ملايين يورو تُدفع لصاحب الـ56 عامًا على مدار 3 سنوات ونصف هي مدة العقد، مشيرة إلى أن الاتحاد مستعد لتسديد قيمة الشرط الجزائي في عقد المسؤول والبالغة نصف مليون يورو.

بطل السعودية، وعبر حسابه الرسمي على منصة إكس، استعرض تاريخ بلانيس ومحطاته السابقة التي تضمنت أندية خيتافي وبرشلونة وتوتنهام، وقد أكد على أن الهدف من التوقيع معه تطوير قطاع الكرة في النادي.

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