رسميًا | شرط مثير في عقده .. إيجور كورونادو ينضم لهذا الفريق بعد الرحيل عن الاتحاد!

تحديد وجهة إيجور كورونادو الجديدة رسميًا..

بشكل رسمي.. تم الكشف منذ قليل، عن الفريق الجديد للنجم البرازيلي إيجور كورونادو؛ بعد رحيله عن نادي الاتحاد السعودي.

كورونادو لعب في صفوف الاتحاد، في الفترة من يوليو 2021 إلى فبراير 2024؛ مسجلًا 16 هدفًا وصانعًا 32 آخرين، خلال 71 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

وفي هذا السياق.. أعلن نادي كورينثيانز البرازيلي، التوقيع مع كورونادو رسميًا، في صفقة انتقال حر؛ ولمدة عامين حتى فبراير من عام 2026.

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كورينثيانز أشار في بيان رسمي، إلى وجود "شرط جزائي" في عقد اللاعب مع الفريق الأول لكرة القدم؛ يسمح له بالرحيل مقابل 100 مليون يورو.

جدير بالذكر أن نادي كورينثيانز؛ يعتبر المحطة الكروية الأولى لإيجور كورونادو في البرازيل؛ حيث لم يلعب أبدًا في بلاده، خاصة أنه ولد في إيطاليا.