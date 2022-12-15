رسميًا.. ريال مدريد يوقع مع إندريك

الصفقة التي انتظرتها أوروبا

انتهت الصفقة التي حيرت أوروبا كلها طيلة العام الماضي كله، البرازيلي إندريك رسميًا يتوصل هو وناديه بالميراس إلى اتفاق للانتقال إلى ريال مدريد.

وأعلن النادي البرازيلي في بيان رسمي التوصل لاتفاق مع ريال مدريد يقضي بانتقال اللاعب إلى قلعة سانتياجو برنابيو بحلول عام 2024 حين يتم عامه الثامن عشر.

لن يتمكن لاعب كرة القدم البرازيلي الشاب من اللعب لريال مدريد حتى عام 2024 لأنه قاصر ولذلك سيكون عليه إما التدرب مع الفئات الأدنى في الفريق الملكي، أو البقاء داخل البرازيل لحين وصول هذا الأجل.

في "جول" توصلت مصادرنا إلى قيمة الصفقة وما سيتعين على ريال مدريد دفعه من أجل النجم البرازيلي الموهوب.



وأفادت مصادر "جول" بأن ريال مدريد سوف يدفع ما إجماله 72 مليون يورو، بواقع 60 مليون يورو كقيمة للصفقة، و12 مليون لتغطية الحسابات الضريبية، وسيكون ذلك على دفعات لحين وصول اللاعب إلى سانتياجو برنابيو في 2024.