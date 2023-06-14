رسميًا .. ريال مدريد ينهي الانتظار في صفقة بيلينجهام ويُعلن موعد تقديمه!

صفقة من العيار الثقيل للعملاق المدريدي

أخيرًا وبعد طول انتظار، أعلن نادي ريال مدريد الإسباني بشكل رسمي عن التعاقد مع جود بيلينجهام لاعب وسط بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ريال مدريد سبق أن اتفق مع دورتموند على التعاقد مع صاحب الـ19 سنة مقابل 103 مليون يورو مبلغ ثابت بالإضافة إلى 30% متغيرات مستقبلية، لتصبح القيمة النهائية 134 مليون يورو كحد أقصى.

النادي الإسباني قام اليوم بإضفاء الطابع الرسمي على الصفقة من جانبه، مشيرًا إلى أن اللاعب قام بالتوقيع على العقود بشكل رسمي لينضم للفريق لمدة 6 مواسم ليمتد عقده حتى عام 2029.

وأوضح الموقع الرسمي لريال أن اللاعب سيتواجد في مؤتمر صحفي غدًا، الخميس، ظهرًا، من أجل تقديمه أمام وسائل الإعلام بمقر النادي.

وينجح بذلك ريال في اقتناص أحد أهم مواهب الوسط في العالم، حيث حصل النجم الشاب على لقب أفضل لاعب في الدوري الألماني وحصل على المركز الثاني في تصويت جائزة "الفتى الذهبي" خلال الموسمين الماضيين.

ومن المقرر أن يقوم ريال بالمزيد من الصفقات هذا الصيف وبالتحديد في خط الهجوم بعد التخلي عن ماركو أسينسيو وإيدين هازارد وكريم بنزيما بنهاية موسم 2022/2023.