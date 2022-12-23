رسميًا.. رائعة ريتشارليسون الأفضل في كأس العالم 2022

مقصية لن ينساها تاريخ كأس العالم

عودة إلى أجواء كأس العالم، حيث فاز هدف البرازيلي ريتشارليسون في الجولة الأولى من دور المجموعات ضد منتخب صربيا بجائزة أفضل هدف في كأس العالم 2022 المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وجاء في تغريدة الاتحاد الدولي على حسابه المخصص لبطولة كأس العالم، تهئنة بحصول ريتشارليسون على هذا اللقب الغالي.

هذا الاختيار يأتي بتصويت الجماهير بعد طرح 10 أهداف تم تسجيلها في المونديال، وبعد إقفال باب التصويت وقع الاختيار على هدف ريتشارليسون.

وسجل ريتشارليسون 3 أهداف في كأس العالم 2022 في قطر وكان هداف منتخب بلاده في البطولة التي غادرها منتخب السامبا من الدور ربع النهائي بالهزيمة المفاجئة من كرواتيا.