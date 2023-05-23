رسميًا.. رابطة الدوري الإسباني تطلب مزيدًا من السلطات بسبب فينيسيوس

ستعاقب المسيئين بنفسها

أعلنت رابطة الدوري الإسباني أنها ستطلب المزيد من الصلاحيات من أجل مكافحة العنصرية بشكل فعال، بعد الإهانات المستمرة والإساءات التي تلقاها فينيسيوس جونيور هذا الموسم وآخرها كان في مباراة فالنسيا الأخيرة لريال مدريد.

وتعرضت الرابطة لانتقادات شديدة في أعقاب الحادث ليس فقط بسبب الطبيعة المستمرة لإساءة فينيسيوس، ولكن أيضًا رد فعل الرئيس خافيير تيباس على الأمر.

وتوجه تيباس إلى تويتر للدفاع عن دور الليجا بعد تصريحات فينيسيوس نفسه، قائلًا إنهم اتخذوا كل الإجراءات المتاحة لهم، فيما كانت إحدى النقاط الرئيسية التي تحدث عنها أنهم لا يملكون سلطة فرض العقوبات، لكنهم طلبوا الآن أن يفعلوا ذلك.

في بيان صحفي، صرحت رابطة الدوري الإسباني بأنها ستطلب المزيد من القوة لمكافحة الأمر، جاء فيه: "ستطلب الرابطة المزيد من سلطات العقوبات، بهدف أن تكون أكثر مرونة وفعالية في مكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة، حيث قضت الرابطة سنوات في الكشف عن هذه السلوكيات والإبلاغ عنها في ملاعب كرة القدم، ولكن هناك شعور بالعجز في مشاهدة كيف تنتهي هذه التنديدات".

وأردف: "تشعر الرابطة بإحباط هائل بسبب عدم وجود عقوبات وأحكام من قبل الهيئات التأديبية الرياضية، والإدارات العامة والهيئات القضائية حيث يتم تقديم الشكاوى الرسمية".