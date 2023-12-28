رسميًا | توابع السقوط التاريخي متواصلة .. معاقبة عبد الرزاق حمد الله ولاعب الاتحاد بسبب النصر

لجنة الانضباط تقرر معاقبة ثنائي نادي الاتحاد بشكل رسمي

SHAHID

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، معاقبة اثنين من نجوم نادي الاتحاد، على خلفية كلاسيكو المملكة الأخير، أمام فريق النصر.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد سقط على أرضه ووسط جماهيره، بخمسة أهداف مقابل اثنين، يوم الثلاثاء الماضي، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة 17 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

"الانضباط" كشفت في بيان رسمي، عن معاقبة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله والمدافع السعودي حسن كادش، ثنائي العميد الاتحادي؛ بغرامة مالية تُقدر بـ20 ألف ريال على كل منهما.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأشارت اللجنة إلى أن حمد الله وكادش، خالفا المادة "63-2" من لائحة الانضباط والأخلاق؛ وذلك برفضهما الإدلاء بتصريحات للناقل الحصري؛ بعد كلاسيكو الاتحاد والنصر.

وأوضحت لجنة الانضباط والأخلاق، أن المسؤول الإعلامي، اختار حمد الله وكادش من الاتحاد، للإدلاء بتصريحات في منطقة "فلاش انترفيو"، لكنهما امتنعا عن الحضور.

SHAHID