رسميًا | تحديد مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الملك .. "مفاجأة للنصر وتأجيل لقاء الاتحاد بشرط!"

مواعيد استثنائية لنادي الاتحاد

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، مواعيد مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي 2023-2024.

وتأهلت أندية الهلال والنصر والاتحاد والشباب، بالإضافة إلى التعاون والفيصلي وأبها والخليج، إلى ربع نهائي أغلى البطولات، بينما ودع الأهلي المسابقة، بشكل رسمي.

وحددت "المسابقات"، يوم 11 ديسمبر القادم، موعدًا لديربي النصر والشباب، بالإضافة إلى مواجهتي الهلال والتعاون وأبها ضد الخليج؛ على النحو التالي..

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- الساعة الثالثة و30 دقيقة.. أبها ضد الخليج.

- الساعة الخامسة و45 دقيقة.. الهلال ضد التعاون.

- الساعة التاسعة.. الشباب ضد النصر.

واعتمدت اللجنة بشكل رسمي، إقامة مباراة قلعة الليوث أمام النصر، على ملعب نادي الشباب، الذي تم افتتاحه مؤخرًا، وذلك على الرغم من أن هذا الاستاد، كان مستبعدًا من استضافة المباريات الجماهيرية، في البداية.

ومن ناحيتها.. تقام مباراة الفيصلي ضد الاتحاد، يوم 19 ديسمبر القادم؛ بسبب انشغال العميد، بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، في الشهر القادم.

وفي حال تأهل الاتحاد، إلى الدور الثاني من كأس العالم للأندية، سيتم تأجيل مباراته أمام الفيصلي، إلى الرابع من شهر فبراير لعام 2024.

جدير بالذكر أن الاتحاد، سيواجه نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في مباراته الافتتاحية بمسابقة كأس العالم للأندية، على أن يلتقي مع الأهلي المصري، في الدور الثاني، حال تأهله.