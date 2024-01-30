رسميًا | من بينهم ثلاثي النصر .. الاتفاق يعلن عن 4 صفقات "دفعة واحدة"

ميركاتو ساخن في الاتفاق بقيادة الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد..

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أعلن نادي الاتفاق السعودي، التعاقد مع 4 صفقات "دفعة واحدة"، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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الاتفاق عانى من تراجع كبير في النتائج، خلال النصف الأول من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين

وفي هذا السياق.. كشف فارس الدهناء في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن حصوله على توقيع الكاميروني كارل إيكامبي، مهاجم نادي أبها السعودي، بشكل رسمي.

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وإلى جانب إيكامبي.. نجح مسؤولو الاتفاق، في خطف 3 نجوم من الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ وهم: "متوسط الميدان الإيفواري سيكو فوفانا وقلب الدفاع عبد الله مادو والجناح الهجومي خالد الغنام".

النصر استغنى عن فوفانا إلى الاتفاق، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة؛ من أجل قيد الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا بدلًا منه، عقب شفائه من الإصابة التي عانى منها طويلًا.

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