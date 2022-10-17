رسميًا .. بنزيما يكرر إنجاز زيدان ويظفر بالكرة الذهبية

نجم ريال مدريد يعيد الكرة الذهبية إلى فرنسا بعد 24 سنة.

حقق النجم الفرنسي كريم بنزيما الكرة الذهبية عن الموسم الماضي بعد أن قدم مستويات أكثر من رائعة قادت ناديه إلى منصات التتويج.

جاء هذا في حفل مجلة "فرانس فوتبول"، الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، ليشهد تتويج النجم الفرنسي بالجائزة لأول مرة في مسيرته الكروية.

ويعد بنزيما هو الفرنسي الأول الذي يحصل على الجائزة منذ زين الدين زيدان الذي نالها في 1998 بعد قيادة منتخب بلاده لمجد تحقيق كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ.

وكان هناك عدة نجوم من فرنسي على وشك تحقيق الجائزة في سنوات مختلفة مثلة تييري هنري في 2003 وفرانك ريبيري في 2013 وأنطوان جريزمان في 2016 و2018.

وتنافس مع بنزيما على لقب هذا العام عدة نجوم كان من ضمنهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني وغيرهما.

ولأول مرة منذ العام 2007 يخرج الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو من ترشحيات أول ثلاثة لاعبين، حيث لم يتواجد ميسي في قائمة الترشيحات من الأساس بينما حل رونالدو في المركز الـ 20.

جدير بالذكر أن بنزيما كان هداف الدوري الإسباني في الموسم الماضي وجاء باللقب لريال مدريد بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا.