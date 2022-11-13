رسميًا | بسبب المنشطات .. استبعاد المولد واستدعاء العابد لقائمة السعودية في المونديال

المولد كان قد تم إيقافه في مايو لمدة عام ونصف، وتم رفع الإيقاف عنه في أغسطس الماضي، بعد ثبوت سلامة نيته

أعلن المنتخب السعودي رسميًا، اليوم الأحد، إجراء تغيير اضطراري في قائمة الأخضر النهائية المشاركة في كأس العالم قطر 2022، باستبعاد فهد المولد؛ لاعب الشباب، واستدعاء زميله في الفريق نواف العابد.

الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للأخضر، كان قد أعلن قائمة فريقه المونديالية النهائية أول أمس الجمعة، وسط اعتراضات كبيرة من قبل الكثيرين على ضم المولد، في ظل إيقافه من قبل بقرار من لجنة الرقابة على المنشطات.

لكن فاجأ رينارد الجميع اليوم، بقرار استبعاد الفهد الأسمر، إذ أوضح البيان الرسمي أن القرار جاء بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، وبعد مشاركة وجهات النظر مع الإدارة القانونية للاتحاد السعودي لكرة القدم ومحاميه.

وأكد البيان أن استبعاد المولد ما هو إلا إجراء احترازي، على أن ينضم العابد لبعثة الأخضر المتجهة لقطر اليوم الأحد.

المنتخب السعودي يستبعد فهد المولد من قائمة كأس العالم 2022 🚨



نجم الشباب @fahad_almowalad كان متواجداً في القائمة النهائية المكونة من 26 لاعباً 🙌



رينارد استدعى نواف العابد بدلاً منه ✍️#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/hK1RURjXtl — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) November 13, 2022

يذكر أنه في مايو 2022 قررت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات إيقاف المولد لمدة عام ونصف، لكن في أغسطس الماضي، تقرر رفع الإيقاف عنه، بعد ثبوت سلامة نيته، إذ قدم أدلة تثبت تناوله علاجًا لمعاناته من مرض وراثي، لكنه لم يكن يعلم أنه يحتوي على بعض المواد المحظورة رياضيًا إلا أنه تتبقى حاليًا نتائج جلسة الاستماع من قبل المحكمة الرياضية الدولية "كاس".