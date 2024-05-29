رسميًا .. برشلونة يُغلق صفقة تشافي ويعلن تفاصيل التعاقد مع فليك!

حقبة جديدة تنتظر النادي الكتالوني

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم، الأربعاء، عن التعاقد بشكل رسمي مع الألماني هانز فليك، من أجل العمل كمدرب للفريق بداية من هذا الصيف.

برشلونة سبق أن تخلى عن تشافي هيرنانديز والإطاحة به من تدريب الفريق، وذلك بسبب الخلافات التي وقعت بينه ورئيس النادي جوان لابورتا، ليتم فسخ عقده بالتراضي بعد سلسلة من المحادثات.

وبعد فترة قصيرة من الانتظار، خرج الموقع الرسمي لبرشلونة بالنبأ اليقين، ليؤكد أن فليك هو المدرب الجديد للفريق الكتالوني خلال الموسم القادم.

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وقال النادي في بيان رسمي:"لقد توصلنا لاتفاق نهائي مع الألماني هانز فليك، على أن يصبح مدربًا للفريق حتى 30 يونيو 2026".

وأضاف:"فليك قام بتوقيع العقد في حضور جوان لابورتا رئيس النادي، رافا يوستي النائب الأول للرئيس والمسؤول عن الشؤون الرياضية، بالإضافة إلى ديكو المدير الرياضي للنادي".

وجاء هذا الإعلان بعد البيان الآخر الذي تم نشره حول الاتفاق مع تشافي وطاقمه على فسخ التعاقد، بعد الاستقرار على إنهاء خدمته بالنادي قبل عام على نهاية عقده.

وحرص الموقع الرسمي لبرشلونة على الإشادة بأسلوب فليك الذي يعتمد على الضغط العالي والمكثف، والجرأة الهجومية التي ظهرت خلال تجربته على صعيد الأندية ومع منتخب ألمانيا.

وسلط الضوء كذلك على البطولات التي حصدها خلال مسيرته مع بايرن، حيث حصل على لقب الدوري الألماني مرتين، كأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس ألمانيا والسوبر المحلي مرة واحدة.

وتطرق النادي الكتالوني إلى الثلاثية التاريخية التي حققها في موسم 2019/2020، وتضمنت خسارة مؤلمة لبرشلونة في دوري الأبطال بنتيجة 8/2 على يد فليك نفسه خلال فترته مع بايرن ميونخ.