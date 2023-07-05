رسميًا .. برشلونة يُعلن التعاقد مع ثالث صفقاته الصيفية

أعلن نادي برشلونة اليوم الأربعاء عن تعاقده مع مدافع جديد لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.
النادي الكتالوني تعاقد مع مدافع أتلتيك بيلباو إينييغو مارتينيز بشكل رسمي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه بنهاية الموسم الماضي.
وتُعد هذه الصفقة هي الثالثة لبرشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الحالي، بعد أن أعلن تعاقده مع إلكاي جوندوان والسنغالي ميكايلي فايي.
وأكد برشلونة في بيانه أن اللاعب إينييغو مارتينيز سيُوقع لمدة موسمين حتى 2025، مع وجود شرط جزائي في عقده يُقدر بـ400 مليون يورو.
الجدير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا شارك في 18 مباراة بجميع المسابقات الموسم الماضي وسجل هدفًا وحيدًا.
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