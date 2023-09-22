رسميًا .. برشلونة يعلن عودة نجمه من الإصابة!

النادي الكتالوني يستعيد أحد أبرز العناصر!

يبدو أن الأخبار الجيدة تستمر في التدفق بالنسبة لجماهير برشلونة بعد الانتصارات العريضة الأسبوع الماضي بالأربعة والخمسة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

حيث أعلن النادي بشكل رسمي عن عودة لاعبه رونالد أراوخو إلى قائمة الفريق وحصوله على التصريح الطبي من أجل المشاركة في المباريات.

جاء هذا في بيان أصدره النادي ونشره عبر حسابه في موقع "X" وكتب خلاله: "أراوخو تم إعلانه جاهزًا لمواجهة برشلونة أمام سيلتا فيجو".

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أراوخو كان قد تعرض للإصابة في منتصف شهر أغسطس الماضي وكان من المتوقع غيابه لحوالي شهر ونصف، وفي تلك الفترة عانى دفاع برشلونة كثيرًا.

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جدير بالذكر أن برشلونة كان قد تلقى أربعة أهداف في الدوري الإسباني حتى الآن، ويحتل المركز الثاني خلف ريال مدريد ويملك 13 نقطة.