رسميًا.. برشلونة يضم فيتور روكي ويحدد موعد لعبه مع الفريق

النادي الكتالوني ينتصر على كبار أوروبا

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي إتمام التعاقد مع البرازيلي الواعد فيتور روكي لاعب أتلتيكو بارانينسي البرازيلي وذلك بدءًا من عام 2024 ليغلق الباب تمامًا أمام كل الأندية الراغبة في ضمه.

ويستمر عقد روكي مع برشلونة إلى موسم 2030-2031 ما يعني أنه وقع عقود انضمامه إلى برشلونة لمدة 6 أعوام.

وضم برشلونة اللاعب مقابل 31 مليون يورو إضافة إلى 30 مليون يورو أخرى ينتظر الحصول عليها كإضافات.

برشلونة وضع شرطًا جزائيًا في عقد روكي يقدر بـ 500 مليون يورو إذا أراد اللاعب الرحيل أو أي من الأندية أرادت دفع قيمة عقده مع النادي الكتالوني.

ووصف برشلونة اللاعب في تقديمه بـ"النمر" قبل أن يظهر هو بنفسه مرتديًا أزياء برشلونة ليقول: "النمر بات كولي".. في إشارة إلى لقب أنصار النادي الكتالوني.

وسيكون روكي متاحًا للوصول إلى البلوجرانا في يناير المقبل، مع بداية عام 2024، وسيحاول برشلونة جاهدًا تسجيله في ذلك الوقت، أو سيضطر للانتظار إلى صيف 2024-2025 كي يخوض اللاعب الموسم الجديد مع البارسا.

ويبلغ روكي من العمر 18 عامًا وبات لاعبًا دوليًا مع منتخب البرازيل الأول إذ مثل السيليساو لأول مرة في 2023 وينتظر أن يكون إضافة قوية بدءًا من الموسم بعد المقبل في كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز.