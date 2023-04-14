رسميًا .. برشلونة يجني 7 ملايين يورو من صفقته الفاشلة

يقدم مستويات مبهرة مع فريقه هذا الموسم

قام نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، بتفعيل البند الإلزامي الخاص بفرانشيسكو ترينكاو جناح نادي برشلونة منذ أكثر من شهر دون الإعلان الرسمي عن أي شيء.

برشلونة تعاقد مع ترينكاو من نادي سبورتينج براجا في أغسطس 2020 مقابل 31 مليون يورو، لكن الصفقة لم تنجح، ليذهب اللاعب الشاب إلى إعارة مع وولفرهامبتون قبل الانتقال للشبونة الصيف الماضي.

وقالت صحيفة "O JOGO" البرتغالية، إن لشبونة قام بتفعيل بند الشراء في عقد ترينكاو مقابل 7 ملايين يورو فقط، وهو مبلغ يضاف إلى 3 ملايين يورو دفعها النادي مقابل ضم اللاعب على سبيل الإعارة.

وبهذا الوضع يستمر ترينكاو مع الفريق البرتغالي، مع حصول لشبونة على قيمة 50% من حقوق اللاعب، وذلك للاستفادة من أي عملية بيع مستقبلية قد تحدث لصاحب الـ23 سنة بالمشاركة مع برشلونة الذي حصل على النسبة المتبقية.

يذكر أن الجناح الشاب يمر بفترة مميزة مع لشبونة هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 12 هدفًا وصنع 3 أهداف في 44 مباراة بكل البطولات.