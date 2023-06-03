رسميًا | باريس سان جيرمان يعلن رحيل ميسي .. هل ينضم للهلال أم برشلونة؟!

النادي الباريسي يشكر ليونيل على فترته معهم.

أعلن نادي باريس سان جيرمان بشكل رسمي عن رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوفه بنهاية الموسم الجاري 2022\2023.

جاء هذا في مقطع فيديو وداعي قام فيه النادي بتقديم الشكر لنجم برشلونة السابق، وكتب فيه تاريخ انضمامه وتاريخ الرحيل.

وكانت تصريحات قد تم نشرها لليونيل ميسي على شبكة "ESPN" تحدث فيها عن رحيله عن النادي لكنها تم حذفها بشكل فوري، قبل أن تنشر على موقع النادي من جديد.

وقال ميسي: "أنا سعيد حقًا لأنني استطعت تمثيل باريس سان جيرمان، لقد استمتعت لهذا الفريق كثيرًا".

وأضاف: "لقد لعبت مع لاعبين رائعين، أريد أن أشكر النادي على التجربة الرائعة التي حظيت بها في باريس".

جدير بالذكر أن مصير ميسي مرتبط حاليًا بثلاثة أندية بعينها هم الهلال السعودي وإنتر ميامي الأمريكي وبرشلونة بالرغم من خروج تقارير تؤكد تواصل أندية أخرى معه.