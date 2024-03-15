رسميًا | إيقاف ثلاثي النصر والأهلي بعد الكلاسيكو

ضربة جديدة للنصر والأهلي..

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تأكد بشكل رسمي، إيقاف 3 لاعبين من ناديي النصر والأهلي؛ على خلفية المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء يوم الجمعة.

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النصر فاز بهدف مقابل لا شيء على الأهلي، بملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وتأكد غياب المدافع الإسباني إيمريك لابورت، عن نادي النصر، في مواجهة الطائي القادمة، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري؛ بسبب الإيقاف.

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لابورت تحصل على كارت أصفر أمام الأهلي، في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، وهو الرابع له في الموسم الحالي؛ ليتأكد إيقافه لمدة لقاء واحد فقط.

ومن ناحيته.. سيخسر الأهلي، جهود الثنائي البرازيلي روجر إيبانيز والإيفواري فرانك كيسييه، في مواجهة الاتفاق "الصعبة"، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري.

إيبانيز وكيسييه تحصل كل منهما على كارت أصفر أمام النصر؛ ليتأكد إيقافهما لمدة مباراة واحدة أيضًا، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

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