رسميًا .. إقالة هانسي فليك من تدريب ألمانيا بعد رباعية اليابان

المدرب استنفد صبر الاتحاد الألماني.

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن إقالة مدربه هانسي فليك من تدريب منتخب الماكينات بعد النتائج المخيبة التي تعرض لها الفريق في الفترة الأخيرة.

داء هذا في بيان رسمي أصدره الاتحاد الألماني عبر موقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وأكد خلاله أن النجاح الرياضي هو أمر حتمي بالنسبة للفريق، لذلك جاء القرار حاسمًا.

وقال بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني: "اتفقنا أن منتخب الرجال الأول في حاجة إلى قوة دافعة جديدة بعد النتائج المخيبة الأخيرة، فنحن بحاجة إلى الوصول إلى البطولة الأوروبية بروح ثقة وتفاؤل من أجل تلك الدولة".

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وأضاف: "بالنسبة لي بشكل شخصي لقد كان قرارًا صعبًا للغاية، لأنني أقدر فليك وطاقم المساعدين وخبرتهم في كرة القدم، لكن النجاح الرياضي هو الأولوية بالنسبة للاتحاد الألماني، لذلك كان القرار لا مفر منه".

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جدير بالذكر أن المنتخب الألماني كان قد تعرض لهزيمة مذلة برباعية أمام اليابان مساء السبت ولم يحقق أي فوز منذ مباراته الودية أمام بيرو في مارس الماضي حيث خسر من بلجيكا وبولندا وكولومبيا وتعادل مع أوكرانيا.