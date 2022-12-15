أنباء سارة لرونالدو؟ البرتغال تعلن إقالة سانتوش بعد خيبة المونديال

جوزيه مورينو ضمن أبرز المرشحين لخلافة سانتوش

أقيل المدرب فرناندو سانتوش من تدريب منتخب البرتغال بعد 8 سنوات قضاها مع الفريق، وذلك بعد الخروج من الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم قطر 2022.

حيث كان منتخب البرتغال يسير بطريقة رائعة في المونديال قبل أن يصطدم بالفريق المغربي الذي استطاع أن ينتصر في ربع النهائي بنتيجة 1-0.

وكثرت الانتقادات بالطبع على المدرب سانتوش بعد اللقاء، خاصةً أن منتخب البرتغال لم يظهر بصورة جيدة أمام أسود الأطلس ومع مطالبات البعض بإشراك كريستيانو رونالدو أساسيًا بعد أن قرر فرناندو وضعه على الدكة.

وكان سانتوش قد سبق وأن حقق لقب بطولة كأس الأمم الأوروبية 2016، وبطولة دوري الأمم الأوروبية أيضًا مع البرتغال، لكن يبدو ان المسؤولين يرون أنه حان وقت التغيير.

ومن الأسماء المطروحة بشدة في الفترة المقبلة هو مدرب روما الإيطالي، جوزيه مورينيو، مع دخول باولو فونسيكا ضمن المرشحين لقيادة البرتغال قبل يورو 2024.