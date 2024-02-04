رسميًا | إقالة روي فيتوريا من تدريب مصر وتعيين مدرب مؤقت

مدرب النصر السابق يرحل عن الفراعنة

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا إقالة روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري وجهازه المساعد بالكامل، وذلك في أعقاب الفشل الذريع في كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

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المنتخب المصري تخطى دور المجموعات بصعوبة بالغة بعدما اكتفى بتحقيق 3 تعادلات واستقبال 6 أهداف، وقد واجه الكونغو في دور الـ16 وخسر أمامها بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

الاتحاد المصري واجه موجة غضب جماهيرية عارمة نتيجة العروض والنتائج السيئة للفراعنة في كوت ديفوار، ولذا اتخذ القرار المرضي للجميع بإقالة المدرب البرتغالي الذي سبق أن قاد النصر السعودي للفوز بلقب الدوري المحلي موسم 2018-2019.

بيان الاتحاد المصري أكد تعيين محمد يوسف مدربًا مؤقتًا للمنتخب المصري حتى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا دراسة مجموعة من السير الذاتية لبعض المدربين.

وأشارت المصادر الصحفية المصرية إلى أن يوسف سيتولى منصب المدرب المساعد مع المدير الفني الأجنبي القادم، وتضم قائمة المرشحين عددًا من المدربين أبرزهم هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السيدات الفرنسي.

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