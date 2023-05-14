رسميًا .. الهلال يوافق على مغادرة رامون دياز

أحمد رفعت
Ramon Diaz - hilal 2023al hilal twitter
دوري روشن السعوديالهلالالإتحاد

المدرب الأرجنتيني طلب المغادرة والإدارة وافقت

Shahid NEW 1920 x 300 March 2023shahid

يبدو أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، لا يوجد لديها أي أمل في تحقيق بطولة دوري روشن للمحترفين هذا الموسم، بعد قرارها بالموافقة على مغادرة رامون دياز.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

وحقق دياز مع الهلال بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مؤخرًا، بعد التفوق على الوحدة بركلات الترجيح، في مباراة ماراثونية جمعت بينهما يوم الجمعة الماضي.

وأعلن الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن موافقة إدارة النادي على مغادرة دياز لبلاده فيما تبقى من الموسم الحالي.

وأشار الهلال إلى أنه تم الموافقة على طلب دياز بالسفر إلى بلاده لمتابعة أوضاع عائلته بعد الحادث المروري الذي تعرض له بعض أفراد الأسرة، ونتج عنه وفاة وإصابتان.

ومن المقرر أن يقود المدرب المساعد إيمليانو دياز الهلال، خلال الفترة المتبقية من الموسم، بداية من مباراة الاتحاد في كلاسيكو الكرة السعودية.

Shahid NEW 1920 x 720 March 2023Shahid

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

653548 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 37%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 10%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
653548 الأصوات

اختيارات المحررين