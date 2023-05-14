رسميًا .. الهلال يوافق على مغادرة رامون دياز

المدرب الأرجنتيني طلب المغادرة والإدارة وافقت

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يبدو أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، لا يوجد لديها أي أمل في تحقيق بطولة دوري روشن للمحترفين هذا الموسم، بعد قرارها بالموافقة على مغادرة رامون دياز.

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وحقق دياز مع الهلال بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مؤخرًا، بعد التفوق على الوحدة بركلات الترجيح، في مباراة ماراثونية جمعت بينهما يوم الجمعة الماضي.

وأعلن الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن موافقة إدارة النادي على مغادرة دياز لبلاده فيما تبقى من الموسم الحالي.

وأشار الهلال إلى أنه تم الموافقة على طلب دياز بالسفر إلى بلاده لمتابعة أوضاع عائلته بعد الحادث المروري الذي تعرض له بعض أفراد الأسرة، ونتج عنه وفاة وإصابتان.

ومن المقرر أن يقود المدرب المساعد إيمليانو دياز الهلال، خلال الفترة المتبقية من الموسم، بداية من مباراة الاتحاد في كلاسيكو الكرة السعودية.

Shahid