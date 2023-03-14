رسميًا .. الهلال والأهلي والوداد يشاركون في كأس العالم للأندية 2025

نسخة عام 2025 من مونديال الأندية تشهد مشاركة 32 فريقًا لأول مرة في تاريخ البطولة

ضمنت عدد من الفرق المشاركة بشكل رسمي في نسخة عام 2025م من كأس العالم للأندية، بعد تحديد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، آليات المشاركة.

تلك النسخة ستشهد مشاركة 32 فريقًا لأول مرة، على أن يمثل أوروبا 12 فريقًا، وستة من أمريكا الجنوبية، أربعة من كل من إفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية، وفريق من أوقيانوسيا، بجانب ممثل البلد المضيف.

وأعلن فيفا اليوم الثلاثاء، أن أبطال دوري أبطال إفريقيا ودوري أبطال آسيا خلال الفترة من 2021 وحتى 2024، سيتأهلون بشكل مباشر لمونديال 2025.

وبذلك يضمن الهلال السعودي (بطل آسيا 2021)، والأهلي المصري والوداد المغربي (بطلا إفريقيا 2021 و2022)، أماكنهم في تلك النسخة من الحدث العالمي.

يذكر أن الزعيم حقق فضية مونديال 2022 مؤخرًا بعد الهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني، بينما خرج المارد الأحمر المصري محتلًا المركز الرابع في النسخة نفسها بعد الهزيمة أمام فلامنجو البرازيلي.