رسميًا .. النصر يُعلن إقالة رودي جارسيا

إقالة جارسيا من تدريب نادي النصر

shahid

أعلن نادي النصر رسميًا عن إقالة المدرب الفرنسي رودي جارسيا من تدريب الفريق، وذلك قبل نهاية دوري روشن للمحترفين بـ7 جولات.

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وكان النصر قد استقر على إقالة جارسيا أمس الأربعاء، وذلك بعد دخوله في صدام مع لاعبي فريقه، عقب التعادل السلبي أمام الفيحاء، في دوري روشن للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تغريدة يُعلن خلالها عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب رودي جارسيا.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "قررت إدارة نادي النصر رسميًا، إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد رودي جارسيا، مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع النصر، ومتمنيين له التوفيق".

وقاد جارسيا النصر في 26 مباراة بجميع البطولات، فاز في 18 وتعادل في 5 وخسر 3 مباريات، وفقد صدارة دوري روشن مؤخرًا، وخسر بطولة كأس السوبر السعودي بعد الخسارة في نصف النهائي على يد الاتحاد.

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