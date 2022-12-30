رسميًا | النصر يُعلن التعاقد مع رونالدو

أعلن نادي النصر السعودي رسميًا انضمام النجم كريستيانو رونالدو لصفوفه بعقد يمتد حتى صيف 2025.
صاحب الـ37 عامًا كان قد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في وقت سابق هذا الشهر، وقد ارتبط بعدها بالانتقال لصفوف الفريق السعودي وقد أكدت صحيفة ماركا مرارًا وتكرارًا اتفاقه على توقيع عقد يمتد لموسمين ونصف مقابل حصوله على 250 مليون يورو سنويًا.
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ورغم نفي العديد من المصادر لذلك وتقليل رئيس النصر مسلي آل معمر من الأخبار حول الصفقة، إلا أن الحلم أصبح واقعًا بالفعل وسيرتدي هداف العالم التاريخي القميص الأصفر مزينًا باسمه والرقم سبعة كما أعلن حساب النصر الرسمي على تويتر.
النصر أعلن رسميًا عن إتمام الصفقة عبر تغريدة حملت صورة رونالدو مع قميص النادي، مشيرًا إلى أن العقد سيمتد حتى عام 2025 وأن مراسم التوقيع تمت اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد.
ولم يُعلن النصر موعد وصول اللاعب إلى الرياض لكن عديد المصادر تحدثت أنه سيتواجد في التدريبات عقب مواجهة الخليج المقررة مساء غدٍ ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.
Shahid
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