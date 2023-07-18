رسميًا | النصر يتعاقد مع سيكو فوفانا

الصفقة الرسمية الثانية في الميركاتو الصيفي الحالي!

أعلن نادي النصر، التعاقد بشكل رسمي مع النجم الإيفواري سيكو فوفانا، متوسط ميدان فريق لانس الفرنسي، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

فوفانا هو الصفقة الثانية لنادي النصر، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ بعد متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الذي تم التعاقد معه منذ أيام، قادمًا من صفوف إنتر الإيطالي.

ونشر النصر عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو يكشف من خلاله عن صفقة النجم الإيفواري؛ وذلك بعد تجاوزه الفحوصات الطبية، في البرتغال.

وقال اللاعب خلال فيديو الإشهار للصفقة: "أنا هنا، لأجري، لأقطع، لأنقذ، لأصنع، لأسجل، لأفوز، لأفعل كل شيء من أجل هذا الشعار، سيكو محمد فوفانا".

ولم يذكر العالمي، قيمة صفقة التعاقد مع فوفانا، إلا أن وسائل إعلام عالمية، قدرتها بنحو 25 إلى 30 مليون يورو "105 لـ126 مليون ريال سعودي تقريبًا".

ولد فوفانا في العاصمة الفرنسية باريس، من عائلة إيفوارية؛ حيث بدأ مسيرته الكروية في لوريان، قبل الانتقال إلى صفوف الفئات السنية لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

السيتزن أعار سيكو فوفانا، إلى فولهام الإنجليزي وباستيا الفرنسي، قبل بيعه في صيف 2016، إلى نادي أودينيزي الإيطالي، والذي انتقل منه بعد 4 سنوات، إلى لانس.

ومع لانس؛ لعب متوسط الميدان الإيفواري البالغ من العمر 28 سنة، 112 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا 21 هدفًا وصانعًا 12 آخرين.