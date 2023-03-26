رسميًا .. المنشطات توقف فهد المولد للمرة الثالثة!

تسوية مع وادا تعيد فهد المولد للابتعاد عن الملاعب من جديد

shahid

في كلا المرتين السابقتين بالطبع لم يكن قرار لجنة الرقابة على المنشطات مرحبًا به من قبل فهد المولد؛ لاعب الشباب والمنتخب السعودي، لكن هذه المرة مختلفة، بل جاءت بسعي من اللاعب، كأخف الضرر.

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اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أصدرت بيانًا رسميًا اليوم الأحد، معلنة التوصل لتسوية مع نظيرتها الدولية "وادا"، يتم بموجبها اعتماد قرار إيقاف المولد لـ18 شهرًا، على أن تسحب الأخيرة الاستئناف المقدم أمام المحكمة الدولية "كاس"، ضد الفهد الأسمر.

وبموجب هذه التسوية، ينتهي إيقاف فهد المولد في 20 أغسطس 2023م، ليعود لاستكمال مسيرته مع الليث الأبيض.

الأزمة تعود لمايو 2022، وقتما أعلنت اللجنة السعودية إيقاف اللاعب 18 شهرًا وقتما كان يمثل اتحاد جدة، لكن المولد قدم استئنافه أمام مركز التحكيم السعودي، ليعلن الأخير رفع الإيقاف عنه والاكتفاء بإيقافه لشهرين فقط، ليعود للملاعب من جديد في أغسطس 2022 من بوابة نادي الشباب، بعدما أثبت حسن النية، وتناوله دواءً به مادة محظورة عن جهل منه، لمعاناته من مرض وراثي.

لكن في نوفمبر 2022م، قررت وادا الاستئناف ضد قرار رفع الإيقاف عن جناح المنتخب السعودي، وهو ما أبعده عن المشاركة في كأس العالم قطر، وتجنبًا لعقوبة مغلطة، استقر اللاعب وفريق الدفاع عنه، لطلب التسوية مع وادا، وهي الخطوة التي نجحت بالفعل.

جدير بالذكر أن المولد تم إيقافه من قبل في مايو 2019م في قضية منشطات أيضًا، إذ كانت تلك هي المرة الأولى له، ولم يقدم استئناف على العقوبة وقتها وقضى فترة العقوبة.

Shahid