رسميًا .. الشهري يُعلن عن قائمة السعودية لبطولة خليجي 25

تعرف على قائمة منتخب السعودية المشاركة في خليجي 25

Shahid

أعلن سعد الشهري؛ المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن قائمة الأخضر التي ستشارك في بطولة كأس الخليج "خليجي 25"، والتي ستقام في مدينة البصرة العراقية.

ويقعد المنتخب السعودي في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات العراق وسلطنة عمان واليمن، بينما تضم المجموعة الثانية البحرين والكويت وقطر والإمارات.

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وجاءت قائمة المنتخب السعودي الذي أعلن عنها الشهري كالآتي:

"نواف العقيدي، عبدالباسط هوساوي، محمد العبسي، مدالله العليان، محمد أبو الشامات، أحمد بامسعود، حسين الصبياني، زياد الصحفي، مشعل الصبياني، ريان حامد، قاسم لاجامي، رياض شراحيلي، فيصل الغامدي، عوض الناشري، نايف مسعود، مصعب الجوير، سعد الناصر، حسين العيسى، سميحان النابت، تركي العمار، أحمد الغامدي، رائد الغامدي، محمد مران".

ومن المقرر أن يدخل المنتخب السعودي في معسكر بداية من 1 يناير في ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" لمدة 3 أيام، وستغادر البعثة في طائرة خاصة يوم 4 يناير.

ويفتتح الأخضر مشاركاته في كأس الخليج، لمواجهة اليمن يوم الجمعة 6 يناير، ومباراته الثانية يوم الإثنين 9 يناير ضد العراق، والثالثة يوم الخميس 12 من نفس الشهر أمام عمان.

Shahid