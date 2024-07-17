رسميًا | الشباب يعلن التعاقد مع "منبوذ الاتحاد"

صفقة رسمية يعلن عنها نادي الشباب في الصيف الحالي..

كشف نادي الشباب السعودي، مساء اليوم الأربعاء، عن حسمه صفقة محلية بشكل رسمي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الشباب يحاول تصحيح أوضاعه في الصيف الحالي؛ بعد أن عانى من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الماضي 2023-2024، والذي احتل فيه المركز "الثامن" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي هذا السياق.. أعلن الليث الشبابي في بيان رسمي، تعاقده مع المهاجم السعودي هارون كمارا، في صفقة انتقال حر، قادمًا من عملاق جدة الاتحاد.

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وأشار الشباب إلى أن كمارا البالغ من العمر 26 سنة، وقع على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم؛ لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2026.

وأوضح النادي العاصمي أن المهاجم الجديد؛ سينضم إلى معسكر الفريق الشبابي الذي سينطلق في إسبانيا، يوم الجمعة، استعدادًا للموسم القادم.

جدير بالكر أن الاتحاد أراد التخلص من هارون كمارا بـ"أي شكل"؛ حيث أعاره إلى الاتفاق السعودي لمدة 6 أشهر، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024"، قبل أن يرفض تجديد عقده، ليرحل مجانًا في الصيف الحالي.