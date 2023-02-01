رسميًا.. السعودية تستضيف كأس آسيا 2027

إثبات جديد لتفوق المملكة على الصعيد الرياضي

حظيت المملكة العربية السعودية رسميًا بحق تنظيم بطولة كأس أمم آسيا 2027 وذلك بعد قرار الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وبقي الملف السعودي وحيدًا بعد سحب الملف الهندي من استضافة كأس آسيا 2027، لتحصل المملكة على حق تنظيم بطولة هامة ضمن التطور الكبير على الصعيد الرياضي الذي تشهده البلاد.

اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة البحرينية المنامة كان مليئًا بالقرارات الهامة لعل من أبرزها ما يتعلق بالملف السعودي المقبول لاستضافة كأس آسيا.

ويعد هذا إثباتًا للتفوق السعودي بشكل خاص، والخليجي بشكل عام، على صعيد تنظيم البطولات الآسيوية، إذ إن نسخة 2027 ستكون النسخة الثالثة تواليًا التي تقام على أرض خليجية بعد إقامة نسخة 2019 في الإمارات، مع إقامة النسخة التالية 2023 في قطر.