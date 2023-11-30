رسميًا | الزمالك يكشف حقيقة انتقال نجمه إلى هذا الفريق السعودي الكبير!

هل ينضم نجم الزمالك إلى هذا الفريق السعودي الكبير؟

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كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك المصري، حقيقة انتقال أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأفضل نجوم العالم؛ خاصة بعد انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مطلع العام الحالي.

وفي هذا السياق.. نفى سالم في تصريحات مع صحيفة "الميدان الرياضي"، وصول عرض رسمي من نادي الشباب أو أي فريق سعودي آخر؛ للتعاقد مع أحمد سيد زيزو، جناح نادي الزمالك ومنتخب مصر الأول.

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وأضاف المتحدث الرسمي باسم القلعة البيضاء: "ما يتردد في الوقت الحالي، بشأن وصول عرض رسمي للنادي، للحصول على خدمات زيزو، (غير صحيح) نهائيًا، وكلها (شائعات)".

جدير بالذكر أن زيزو البالغ من العمر 27 سنة، سجل 68 هدفًا وصنع 55 آخرين، خلال 205 مباريات رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مختلف المسابقات.

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