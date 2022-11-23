رسميًا .. الرباط الصليبي يبعد نجم فرنسا عن كأس العالم

إصابة قوية تعكر فوز الديوك

أنباء صادمة جديدة للمنتخب الفرنسي، رغم الفوز الكاسح على نظيره الأسترالي بنتيجة 4/1 في الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس العالم.

أستراليا تقدمت بهدف في البداية عن طريق كريج جودوين قبل أن يرد الديوك برباعية سجل منها أوليفييه جيرو هدفين، بالإضافة لهدف كل من كيليان مبابي وأدريان رابيو.

الأنباء السيئة كانت بتعرض لوكاس هيرنانديز الظهير الأيسر للفريق لإصابة قوية جدًا، أدت إلى خروجه في الدقيقة الثالثة عشر ونزول شقيقه تيو هيرنانديز.

وأعلن الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي على موقع "تويتر" عن مغادرة هيرنانديز للبطولة وعدم تمكنه من استكمالها لمعاناته من إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وينضم بذلك مدافع بايرن ميونخ لسلسلة طويلة من المصابين في فرنسا، يتقدمهم كريم بنزيما، بول بوجبا، كريستوفر نكونكو ونجولو كانتي.

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, @LucasHernandez doit renoncer au Mondial.



Tout le groupe lui souhaite le meilleur rétablissement possible 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/TIgHi3qOPJ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 23, 2022

يذكر أن فرنسا تحتل حاليًا صدارة المجموعة الرابعة بـ3 نقاط، بفارق نقطتين عن الدنمارك وتونس، بينما يأتي المنتخب الأسترالي بالمركز الأخير بلا نقاط.