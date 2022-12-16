رسميًا | الأهلي يُعلن مشاركته في كأس العالم للأندية

الفريق المصري استفاد من تنظيم المغرب للنسخة القادمة

أعلن النادي الأهلي المصري رسميًا مشاركته في النسخة القادمة من كأس العالم للأندية، والتي ستكون الثامنة في تاريخه.

الأهلي كان قد خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي الموسم الماضي، لكنه استفاد من تنظيم المغرب للبطولة ليُشارك كوصيف بطل إفريقيا نظرًا لتواجد الوداد كممثل للدولة المستضيفه بصفته بطل الدوري المغربي.

خالد مرتجي أمين الصندوق في مجلس إدارة العملاق القاهري كان قد قال لموقع في الجول المصري "تلقينا إخطارًا من فيفا ومن اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بالمشاركة في البطولة المقبلة التي تستضيفها المغرب بصفة الأهلي وصيفا لدوري أبطال إفريقيا".

وأضاف مرتجي "حسب اللوائح فيحق للأهلي المشاركة في البطولة في ظل استضافة الوداد لها".

يُشار إلى أن الأهلي تُوج بالميدالية البرونزية خلال النسختين الأخيرتين من البطولة.