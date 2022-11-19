"51 أم 39 بطولة؟ تناقض كبير في بيانات الأهلي"

الأهلي فاجأ الجميع بتوثيق بطولاته في كرة القدم

أكد الناقد الرياضي نبيل العبودي وجود تناقض كبير في الأرقام الخاصة ببطولات النادي الأهلي ضمن بياناته التي تتحدث عن التوثيق، مطالبًا بالكشف عن الأرقام الصحيحة.

الأهلي كان قد فاجأ الجميع يوم أمس بإصدار بيان رسمي أعلن خلاله تعديل تاريخ تأسيسه وتقديمه لعامين ليُصبح في 1355 هجريًا (1937 ميلاديًا) وكذلك عدد بطولاته على صعيد الفريق الأول لكرة القدم والتي بلغت 39 بطولة.

العبودي أوضح أن الأهلي سبق وأصدر بيانًا عام 2016 أكد أنه يمتلك 51 بطولة وبعد 6 سنوات قل العدد إلى 39، وأضاف "لماذا يُصدر الأهلي بيانًا رسميًا في 2016 حول عدد بطولاته وهو يعلم أن لديه لجنة مكلفة بالتوثيق! كيف تراجع عدد البطولات من 51 في 2016 إلى 39 في 2022؟ نحتاج توضيحًا رسميًا من النادي حول صحة تلك الأرقام".

🗣 نبيل العبودي :

هل بطولات الأهلي 51 بطولة أم 39؟!!.. هناك تناقضات في الأرقام..

الحصاد الرياضي ...

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب ) @Nabeel_A_A pic.twitter.com/F2nEaohHne — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 18, 2022

تابع "نقطة أخرى، بيان الأهلي أوضح أنه كان بطل الدوري أعوام 1989 و1990 و1991، رغم أن النصر سبق وأكد فوزه بالدوري خلال تلك السنوات، الآن نريد أن نعلم من بطل الدوري في تلك السنوات، الأهلي أم النصر؟".

يُشار إلى أن الأهلي يلعب حاليًا في دوري الدرجة الأولى السعودي بعد فشله في تفادي الهبوط من دوري المحترفين الموسم الماضي.