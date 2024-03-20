رسميًا | الأهلي يدفع ثمن كلاسيكو النصر بـ"عقوبة وتهديد" .. وإيقاف مدرب ضمك بسبب الهلال

الكشف عن عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق..

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كشفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن "عقوبات" الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 68 نقطة من 24 جولة، وبفارق 12 نقطة كاملة عن نادي النصر، صاحب المركز الثاني.

وفي هذا السياق.. أعلنت "الانضباط"، تغريم النادي الأهلي، مبلغ 220 ألف ريال سعودي؛ بسبب رمي جمهوره 33 زجاجة مياه على أرضية ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، وإصابة 5 لاعبين في النصر، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين، في الجولة الربعة والعشرين.

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كما عاقبت اللجنة، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلعب مباراة على أرضه "بدون جمهور"، وذلك خلف الأبواب المغلقة؛ بسبب نفس المخالفة.

وأوضحت لجنة الانضباط، أنها "ستعلق" عقوبة حرمان الفريق الأهلاوي من جماهيره لـ4 أشهر كاملة؛ وخلال هذه المدة إذا تكررت المخالفة؛ سيتم تنفيذ العقوبة وتفعيلها فورًا.

الأهلي كان قد خسر (0-1) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ بهدف سجله الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، من ركلة جزاء.

عقوبات مباراة الهلال وضمك..

أما فيما يخص عقوبات مباراة الهلال وضمك بنفس الجولة.. قررت "الانضباط"، تغريم الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لنادي ضمك، 40 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى الإيقاف 4 مباريات رسمية؛ بعد حصوله على كارت أحمر، لاستخدامه ألفاظًا بذيئة ضد الحكم ومساعده.

أيضًا.. تم تغريم كوزمين، مبلغ آخر بقيمة 20 ألف ريال سعودي؛ بسبب الإساءة لمسؤولي مباراة فريقه أمام الزعيم الهلالي، في التصريحات الصحفية بعد اللقاء، مع تحذيره من تكرار هذه المخالفة مستقبلًا.

وأخيرًا.. اتخذت لجنة الانضباط، قرارًا بإيقاف ضاري العنزي، لاعب ضمك؛ لمدة مباراة واحدة فقط مع غرامة 10 آلاف ريال؛ بعد طرده أمام الهلال، بسبب اللعب العنيف.

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