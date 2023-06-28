الأهلي يحسم أولى صفقاته العالمية بشكل رسمي

أعلن النادي الأهلي، تعاقده بشكل رسمي، مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

ميندي أصبح الصفقة العالمية الأولى للأهلي، بعد العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، والرابعة بصفة عامة؛ عقب التعاقد مع الثلاثي المحلي "عبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي".

وتعاقُد الراقي مع الحارس السنغالي؛ جاء بعد الاتفاق مع ناديه تشيلسي الإنجليزي، على كافة التفاصيل المالية للصفقة، بالإضافة إلى تجاوز اللاعب، كافة الفحوصات الطبية.

ونشر تشيلسي بيانًا رسميًا قال فيه: "رحل إدوارد ميندي عن النادي بعد 3 مواسم معنا، وانتقل بشكل دائم إلى أهلي جدة".

وأضاف البيان: "سنتذكر اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا في ستامفورد بريدج، بسبب الدور الرئيسي الذي لعبه في فوزنا بلقب دوري الأبطال عام 2021، حيث استقبل هدفين فقط في 7 مباريات بالأدوار الاقصائية".

وكشفت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي سيحصل على مبلغ يتراوح من 16 إلى 17 مليون إسترليني، وسيكون الراتب السنوي لميندي 12 مليون دولار و3 ملايين إضافات، مقابل عقد يمتد حتى 2026.

وخسر ميندي، مكانه كحارس أساسي لتشيلسي في الموسم المنقضي لصالح زميله الإسباني كيبا أريزابالاجا.

ويبلغ الحارس السنغالي من العمر 31 سنة، وتقدر قيمته السوقية بـ12 مليون يورو؛ حيث لعب في صفوف تشيلسي؛ لمدة 3 سنواتٍ كاملة، وحصل معه على ثلاثية دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وبالمجمل.. مثّل إدوارد ميندي، العملاق الإنجليزي في 105 مباريات رسمية بمختلف البطولات، استقبل خلالها 86 هدفًا، بينما حافظ على نظافة شباكه 49 مرة.

جدير بالذكر أن ميندي، لعب في أندية تشيربورج والفئات السنية لمارسيليا، بالإضافة إلى ستاد ريمس ورين في فرنسا، قبل الانتقال إلى تشيلسي.