رسميًا .. الأهلي بطلًا لدوري يلو السعودي لأول مرة في تاريخه

مر موسم الأهلي الكارثي في دوري يلو بسلام

توج الأهلي بطلًا لدوري يلو السعودي للدرجة الأولى قبل نهاية الموسم بجولة واحدة، بعد فوزه أمام القادسية، وتعثر منافسه الأخدود.

الراقي هزم القادسية بهدف وحيد، سجله رياض بودبوز من ضربة جزاء، في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

في المقابل، خسر الأخدود أمام الساحل بثلاثية مقابل هدفين، في لقاء شهد ريمونتادا قوية من الأول، رغم خروجه من الشوط الأول متأخرًا بهدفين إلا أنها لم تكتمل.

لكن الريمونتادا لم تنقذه، إذ كانت هزيمته كافية لتتويج الراقي بطلًا بعدما رفع رصيده لـ71 نقطة، مقابل 66 فقط للأخدود، مع بقاء جولة وحيدة على نهاية الموسم.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الأهلي الذي يتوج بهذا اللقب، تزامنًا مع المشاركة الأولى له في الدرجة الأدنى من دوري المحترفين.