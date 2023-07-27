رسميًا .. الاتفاق يُعلن التعاقد مع جوردان هندرسون

أحمد رفعت
Jordan Henderson Liverpool 2022-23Getty
جوردان هندرسونالإتفاقانتقالاتدوري روشن السعودي

الاتفاق يتم أول صفقة صيفية له

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أعلن نادي الاتفاق عن التعاقد مع النجم الإنجليزي جوردان هندرسون لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، بعد مفاوضات تمت بين الطرفين خلال الأيام الماضية.

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وكان الاتفاق قد دخل في مفاوضات مع هندرسون، بناءً على طلب من الجهاز الفني للفريق بقيادة ستيفن جيرارد، الذي يقود الفريق خلال الوقت الحالي في معسكر كرواتيا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يُعلن خلالها عن التعاقد مع هندرسون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الاتفاق قد أعلن عن رحيل عدد من لاعبيه، أبرزهم الفرنسي يوسف نياكاتي، والتونسي نعيم السليتي.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 29409كريم بنزيما
  • 3449خاليدو كوليبالي
  • 4770روبرتو فيرمينو
  • 2816نجولو كانتي
  • 5659مارسيلو بروزوفيتش
  • 7579صفقة أخرى
53682 الأصوات