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رسميًا .. الاتحاد يُعلن عن التعاقد مع مارسيلو جاياردو لخلافة نونو سانتو

أحمد رفعت
marcelo gallardo river talleres torneo de la liga 24092022Marcelo Endelli/Getty Images
الإتحاددوري روشن السعودي

الاتحاد يُعلن عن مدربه الجديد الذي سيقوده خلفًا لنونو سانتو

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أعلن نادي الاتحاد بشكل رسمي التعاقد مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، من أجل تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا للبرتغالي مارسيلو جاياردو.

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الاتحاد أعلن عن إقالة سانتو من تدريب الفريق منذ 10 أيام، بعد الخسارة أمام القوة الجوية العراقي بشكل مفاجئ، في دوري أبطال آسيا.

ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، تغريدة يُعلن خلالها عن التعاقد مع مارسيلو جاياردو لقيادة النمور، جاء فيها: "يُسعدنا الإعلان عن مدربنا الجديد مارسيلو جاياردو"

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وسيتولى جاياردو تدريب الاتحاد، حيث سيكون أول ظهور له في مباراة الاتفاق، المقرر لها بالجولة 14 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، يوم الجمعة المقبل.

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ويعد الهدف الأساسي لجاياردو مع الاتحاد، هو تحقيق إنجازًا في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي ستقام في جدة خلال شهر ديسمبر المقبل.

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