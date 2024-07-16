رسميًا .. الاتحاد يتعاقد مع حسام عوار

النصر حاول ضمه من قبل وفشل، لكن العميد نجح!

أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميًا اليوم الثلاثاء، التعاقد مع الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية حسام عوار؛ لاعب وسط روما الإيطالي، في أولى صفقاته الصيفية من الأجانب.

وأوضح الاتحاد أن عقد وافده الجديد يمتد لأربعة مواسم مقبلة، إذ تمت مراسم التوقيع في مقر معسكر الفريق الحالي بمدينة أليكانتي الإسبانية، في حضور دومينجوس أوليفيرا؛ الرئيس التنفيذي للعميد، ورامون بلانيس؛ المدير الرياضي للنادي.

ومن جانبه، أبدى عوار سعادته بالانضمام للنمور، موضحًا: "الاتحاد يمتلك تاريخًا عريقًا وجماهير عاشقة ومجموعة مميزة من اللاعبين وجهاز فني خبير، توفر كل هذه العناصر الجاذبة هو ما سيدفعني لتقديم أفضل ما لدي لتمثيل هذا النادي الكبير وإسعاد جماهيره".

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صاحب الـ28 عامًا كان يتربط بعقد مع الذئاب حتى عام 2028، لكن نجح النادي الجداوي في خطفه بعدما ربطت التقارير بينه وبين النصر في الميركاتو الصيفي الماضي.

وبحسب صحفي الانتقالات الشهير فابريتسيو رومانو فإن الصفقة كلفت الجانب السعودي 12 مليون يورو.

يذكر أن عوار شارك الموسم الماضي مع الذئاب في 25 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها أربعة أهداف.