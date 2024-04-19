رسميًا .. الاتحاد الألماني يحبط بايرن ميونخ وليفربول بعقد جديد لناجلسمان

المدرب الشاب مستمر حتى مونديال 2026

حسم الاتحاد الألماني لكرة القدم، الجدل المثار حول مستقبل جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب الماكينات.

وأعلن الاتحاد الألماني، اليوم الجمعة، تجديد عقد ناجلسمان حتى 2026، حيث يقود منتخب المانشافت في منافسات كأس العالم التي تقام خلال نفس العام بتنظيم مشترك بين أمريكا وكندا والمكسيك.

وقطع الاتحاد الألماني بذلك القرار، كل الطرق على أندية بايرن ميونخ وليفربول وبرشلونة التي كانت تدرس التعاقد مع ناجلسمان، حيث كان عقده السابق مع المانشافت مرهونًا بكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

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وتحدث جوليان ناجيلسمان عن قرار تجديد عقده، قائلًا: "هذا قرار من القلب. إنه لشرف عظيم أن أكون قادرًا على تدريب المنتخب الوطني والعمل مع أفضل اللاعبين في البلاد. من خلال العروض الناجحة والعاطفة القوية، لدينا فرصة لإلهام بلد بأكمله".

وأضاف في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الألماني: "الفوز على فرنسا وهولندا في مارس الماضي أثر كثيرًا على القرار المشترك للتجديد. نريد أن نلعب معًا بطولة أوروبية ناجحة على أرضنا، وأنا أتطلع حقًا إلى ذلك مع فريقي التدريبي، وكذلك خوض التحدي الأكبر في كأس العالم 2026".

في نفس السياق، قال بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، إن قرار التجديد لجوليان ناجيلسمان جاء في توقيت مناسب في ظل تردد اسمه كثيرًا ضمن قائمة ترشيحات أندية أوروبية كبرى.

وأضاف: "تدريب المنتخب الوطني بالنسبة لجوليان، أكثر من مجرد وظيفة، إنها مسألة حقيقية قريبة من قلبه. الآن هناك تخطيط بعيد المدى ويمكن للجميع التركيز بشكل كامل على الأداء الناجح في بطولة أوروبا".