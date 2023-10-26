رسميا.. مانشستر سيتي يعلن عقوبته الصارمة على من سخروا من وفاة أسطورة يونايتد

عقوبات صارمة من مانشستر سيتي...

قرر مانشستر سيتي، توقيع عقوبات صارمة على بعض من جماهير الفريق، التي سخرت من وفاة أسطورة مانشستر يونايتد، السير بوبي تشارلتون.

وتوفى السير بوبي تشارلتون، مساء يوم السبت الماضي عن عمر يناهز الـ 86 عامًا، وهتفت ضده جماهير مانشستر سيتي بهتافات مسيئة، أثناء مباراة فريقهم مع برايتون.

وبعد انتشار مقاطع فيديو، ظهرت فيها بعض من جماهير الفريق وهي تهتف بهتافات مسيئة تجاه السير بوبي تشارلتون، في مباراة برايتون، بالدوري الإنجليزي.

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ونشر النادي الإنجليزي، بيانًا أعلن فيه عن حرمان الجماهير المتورطة في تلك الهتافات، من حضور مباريات الفريق، سواء على ملعب مانشستر سيتي، أو خارجه.

وأعلن مانشستر سيتي، عن الوقوف دقيقة حداد على روح السير بوبي تشارلتون، في ديربي مانشستر، مساء الأحد القادم في الدوري الإنجليزي.