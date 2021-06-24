رسميًا.. يويفا يقر تعديلًا تاريخيًا على بطولات أوروبا

مفاجأة كبيرة..

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بصورة رسمية عن إلغاء قاعدة الهدف خارج الديار بهدفين في المباريات الإقصائية ببطولاته بداية من الموسم الجديد 2021-22.

وكانت المباريات تحسم بالنظر إلى الأهداف خارج الديار عند التعادل في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، غير أن اليويفا رأت إلغاء الأمر لزيادة ندية كرة القدم.

بيان الاتحاد الأوروبي أتى فيه "قاعدة الهدف خارج الأرض سوف يتم إزالتها من جميع بطولات اليويفا بداية من موسم 2021-22".

وتابع البيان "المواجهات التي يحرز فيها الفريقان نفس عدد الأهداف ذهابًا وإيابًا سوف تذهب إلى الوقت الإضافي ومنه إلى ركلات الترجيح إن تمت الحاجة لذلك".

⚽ The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021/22 season.



Ties in which the two teams score the same number of goals over the two legs will now have two 15-minute periods of extra time, and, if required, penalty kicks.#UCL #UWCL #UEL #UYL — UEFA (@UEFA) June 24, 2021

أما عن الأسباب، فبرر البيان "تُظهر الإحصائيات منذ منتصف السبعينيات اتجاهًا واضحًا للانخفاض المستمر في الفجوة بين عدد مرات الفوز خارج الأرض ومتوسط عدد الأهداف المسجلة في ملعبك".

وأتم البيان "منذ 2009-10 بقيّ متوسط الأهداف في بطولات اليويفا ثابتًا للغاية، بـ1.92 للفرق أصحاب الأرض مقابل 1.6 هدفًا للفرق الضيفة".

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الجدير بالذكر أن دوري أبطال أوروبا من ضمن البطولات التي سيطبق عليها هذا القرار، بجانب الدوري الأوروبي والبطولة المستحدثة مؤخرًا دوري المؤتمر الأوروبي.