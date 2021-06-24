رسميًا.. يويفا يقر تعديلًا تاريخيًا على بطولات أوروبا
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بصورة رسمية عن إلغاء قاعدة الهدف خارج الديار بهدفين في المباريات الإقصائية ببطولاته بداية من الموسم الجديد 2021-22.
وكانت المباريات تحسم بالنظر إلى الأهداف خارج الديار عند التعادل في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، غير أن اليويفا رأت إلغاء الأمر لزيادة ندية كرة القدم.
بيان الاتحاد الأوروبي أتى فيه "قاعدة الهدف خارج الأرض سوف يتم إزالتها من جميع بطولات اليويفا بداية من موسم 2021-22".
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وتابع البيان "المواجهات التي يحرز فيها الفريقان نفس عدد الأهداف ذهابًا وإيابًا سوف تذهب إلى الوقت الإضافي ومنه إلى ركلات الترجيح إن تمت الحاجة لذلك".
أما عن الأسباب، فبرر البيان "تُظهر الإحصائيات منذ منتصف السبعينيات اتجاهًا واضحًا للانخفاض المستمر في الفجوة بين عدد مرات الفوز خارج الأرض ومتوسط عدد الأهداف المسجلة في ملعبك".
وأتم البيان "منذ 2009-10 بقيّ متوسط الأهداف في بطولات اليويفا ثابتًا للغاية، بـ1.92 للفرق أصحاب الأرض مقابل 1.6 هدفًا للفرق الضيفة".
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الجدير بالذكر أن دوري أبطال أوروبا من ضمن البطولات التي سيطبق عليها هذا القرار، بجانب الدوري الأوروبي والبطولة المستحدثة مؤخرًا دوري المؤتمر الأوروبي.