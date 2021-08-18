رسميًا.. يوفنتوس يعلن ضم لوكاتيلي من ساسوولو

انتهت الصفقة بعد مفاوضات طويلة..

أخيرًا انتهى مسلسل يوفنتوس ومانويل لوكاتيلي، إذ أعلن النادي الإيطالي التوصل إلى اتفاق مع ساسوولو حول الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا.

ومن المقرر أن تكلف الصفقة خزائن يوفنتوس 25 مليون يورو تدفع على ثلاثة أعوام، مع وضع 12.5 مليون يورو آخرين كمتغييرات، بإجمالي 37.5 مليون يورو.

العديد من الأندية الأوروبية الضخمة ركضت خلف لوكاتيلي، لكن اللاعب كانت رغبته واضحة وهي ارتداء قميص اليوفي، مما سهل كثيرًا من الصفقة على جميع الأطراف.

ما هي شروط عقد لوكاتيلي مع يوفنتوس؟

سينتقل لوكاتيلي إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة لمدة عامين حتى صيف 2023 من دون مقابل مادي.

سيُلزم النادي بعد ذلك بشراء لاعب خط الوسط مقابل 25 مليون يورو، حيث سيتم دفعها على ثلاث سنوات.

هناك أيضًا مكافآت بحد أقصى 12.5 مليون يورو إذا نجح اللاعب في تحقيق إنجازات فردية وكذلك جماعية مع اليوفي.

كيف كانت مسيرة لوكاتيلي؟

مسيرة الدولي الإيطالي في السيري آ بدأت مع ميلان في 2016، وكان أصغر من يصل إلى 100 مباراة في الكالتشيو على الإطلاق.

بعد ذلك انتقل اللاعب إلى ساسوولو، وهناك تألق بشدة كونه اللاعب الأكثر تمريرًا للكرة في الدوري الإيطالي بـ2749 تمريرة صحيحة.

هذا إلى جانب أنه أكثر من كسب الالتحامات في الكالتشيو وبلغت تمريراته الصحيحة 1358 تمريرة.

فيما بعد نجح لوكاتيلي في فرض نفسه كأحد أفضل لاعبي وسط الملعب في العالم، وبرهن على ذلك في يورو 2020 مع منتخب إيطاليا.

متى يلعب لوكاتيلي مباراته الرسمية الأولى مع يوفنتوس؟

لم يشارك لوكاتيلي حتى الآن في تدريبات يوفنتوس، في الوقت الذي يفتتح النادي العملاق منافسات الكالتشيو بمواجهة صعبة أمام أودينيزي الأسبوع المقبل.

بشكل عام اللاعب جاهز من الناحية البدنية لتواجده في تدريبات ساسوولو، ولكن من غير المعروف ماذا سيقرر أليجري بشأن تواجده أمام أودينيزي.

المؤكد أن مباراة اليوفي الثانية في الموسم أمام إيمبولي يوم 28 أغسطس سيتواجد فيها اللاعب ولو على دكة البدلاء.

الجدير بالذكر أن لوكاتيلي كان طلبًا واضحًا من المدرب ماسيميليانو أليجري لإعادة بناء وسط ملعب يوفنتوس، ويترك مستقبل التعاقد مع ميراليم بيانيتش مجهولًا.