رسميًا | يوفنتوس يُعلن انتقال أوديرو نهائيًا لسامبدوريا

حارس المرمى سيبقى في مدينة جنوى

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن يوفنتوس رسميًا انتقال حارس مرماه إميل أوديرو نهائيًا إلى سامبدوريا، علمًا أنه يلعب مع الفريق بالإعارة منذ بداية الموسم.

وكان أوديرو قد انضم للسامب الصيف الماضي بالإعارة مع حق الشراء نهائيًا الصيف القادم، لكن يوفنتوس أعلن اليوم عن تغيير صيغة الانتقال لتُصبح الإعارة حتى يونيو 2019 مع إجبارية الشراء مقابل 20 مليون يورو الصيف القادم.

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وأوضح النادي أن قيمة اللاعب -20 مليون يورو- ستُدفع على أربعة أقساط خلال السنوات الأربعة التالية، في حال تحققت الشروط الرياضية المناسبة خلال موسم 2018-2019، ويُقصد بها بقاء سامبدوريا في السيري آ وهو أمر مضمون إلى حد كبير حسب جدول ترتيب البطولة بعد الجولة الـ21.

وتخلى يوفنتوس خلال الاتفاق الجديد عن حق استعادة اللاعب صاحب الـ22 عامًا والذي لعب 21 مباراة مع السامب هذا الموسم استقبل خلالهم 26 هدفًا.