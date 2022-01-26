رسميًا.. نقل مباراة مصر والمغرب بسبب كارثة الكاميرون وكاب فيردي!

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نقل المباريات التي كان مقررًا لها أن تُقام على ملعب أوليمبي في ربع ونصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

القرار يأتي على خلفية الحادث المؤسف الذي شهده الملعب خلال مباراة الكاميرون وكاب فيردي، عندما لقيّ 8 أفراد حتفهم بسبب التدافع للدخول إلى المدرجات.

وحسب الإعلان الرسمي للكاف، فإن مباراتي الدور ربع النهائي اللتين كانتا من المفترض أن يُقاما بأوليمبي قد تم نقلهما إلى ملعب أحميدو أهيدجي.

جدول مباريات ومجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2021

وعلى هذا الأساس، سيلتقي المنتخب المصري مع نظيره المغربي يوم الأحد المقبل بملعب أحميدو أهيدجي، والذي استقبل من قبل مباريات مجموعة الفراعنة.

كما سيلتقي المنتخب السنغالي مع الفائز من مالي وغينيا الاستوائية بهذا الملعب أيضًا، في ربع النهائي.

المباراة الأخرى التي لن تقام على ملعب أوليمبي هي نصف النهائي، والتي سيكون أحد طرفيها الفائز من مباراة الكاميرون وجامبيا والطرف الآخر الفائز من مصر والمغرب.

الجدير بالذكر أن رئيس الاتحاد الإفريقي، باتريس موتسيبي، أعلن أن ملعب أولميبي لن يستقبل مباريات قبل التحقيق في أسباب ما حدث بمباراة الكاميرون وكاب فيردي.