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رسمياً - نادي أحد يُعلن تعاقده مع محمد فوزير

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سعود الحربي رئيس النادي قد أكد في تصريحات تلفزيونية أنه تم التعاقد مع فوزير بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي أحد السعودي تعاقده مع اللاعب المغربي محمد فوزير لاعب النصر السابق ولاعب اتحاد طنجه المغربي لتمثيل الفريق في الفترة الشتوية.

وكان سعود الحربي رئيس النادي قد أكد في تصريحات تلفزيونية أنه تم التعاقد مع فوزير بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

رئيس نادي أحد قال للعربية : اتفقنا مع المغربي محمد فوزير ونتفاوض مع حارس محلي، وحسين باق مع أحد ولم أتحدث مع ماجد النفيعي حول ذهاب عبدالغني إلى الأهلي، وإن كان يود حسين عبد الغني الذهاب إلى الأهلي سنناقشه.

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وتأتي عودة محمد فوزير إلى الدوري السعودي من جديد بعد مسيرته مع نادي النصر الموسم الماضي، والتي لم تكتمل ورحل بداية الموسم.

يُذكر أن نادي أحد يتواجد في مؤخرة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، جمعهم من 14 مباراة.

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